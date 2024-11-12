



Погода в Узбекистане на 13 ноября



ТАШКЕНТ, 12 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 13 ноября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с. Температура ночью и днем 6-8° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2 мороза, днем 3-8° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, в первой половине дня местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью и днем 7-12° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью и днем 5-10° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью и днем 5-10° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью и днем 8-13° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью и днем 5-10° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), местами сильные. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью и днем 2° мороза-3° тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи