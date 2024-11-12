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Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023

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Глава Узбекистана завершил визит в Эр-Рияд
12.11.2024 09:27

НОВОСТИ В МИРЕ, 12 ноября. /УЗИНФОРМ/. 11 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках рабочего визита в Саудовскую Аравию принял участие в арабо-исламском саммите и провел на его полях ряд двусторонних встреч.

В выступлении главы Узбекистана на саммите говорилось:

"Уважаемый господин председатель!

Уважаемые главы делегаций!

Выражаю особую признательность служителю Двух Святынь Его Величеству Королю Саудовской Аравии Салману бин Абдулазизу Аль Сауду и Его Превосходительству Наследному принцу и Премьер-министру Мухаммаду бин Салману Аль Сауду за организацию сегодняшнего важного саммита, посвященного палестинской проблеме – самому острому и сложному вопросу повестки глобальной политики.

К огромному сожалению, за время после исторического заседания в Эр-Рияде в 2023 году эта несправедливая и кровопролитная война стала еще более масштабной.

Несмотря на решительные действия и призывы мирового сообщества, продолжают грубо нарушаться международные нормы и резолюции. Все мы чрезвычайно потрясены тем, что теперь пламя войны охватило и территорию Ливана.

Как отметили в своих выступлениях мои коллеги, эти разрушительные и чудовищные атаки, повлекшие за собой гибель тысяч невинных детей, женщин и стариков, станут самой мрачной страницей в новой истории человечества.

Невозможно спокойно, без боли смотреть, как уничтожаются объекты социальной инфраструктуры, школы, больницы, мечети, целые города, миллионы представителей мирного населения лишаются крова, вынуждены страдать от голода и болезней.

Хуже всего, и мы тому свидетели, что в отношении этой трагедии на международной арене используются двойные стандарты. Это резко повышает вероятность эскалации, представляет серьезную угрозу международной безопасности.

Уважаемые участники саммита!

Узбекистан всецело поддерживает практические инициативы, направленные на решение палестино-израильской проблемы мирным и дипломатическим путем.

Верим, что сегодняшний саммит продемонстрирует в этом общую политическую волю и единство, будут разработаны и безотлагательно реализованы эффективные механизмы и конкретные решения на глобальном и региональном уровнях.

Речь идет в первую очередь о кардинальном повышении роли и влияния Организации Объединенных Наций и Совета безопасности в решении этого многолетнего конфликта.

Целесообразно, чтобы вопросы немедленного прекращения военных действий, обеспечения безопасных гуманитарных коридоров и, самое главное, начала мирных переговоров находились в центре постоянного внимания этой универсальной международной структуры.

Второе. 15 ноября многострадальный палестинский народ отметит свой национальный праздник – День провозглашения Государства Палестина.

Убежден, что этот народ, имеющий древнюю и богатую историю, обладает полным правом образовать независимое и свободное государство со столицей Восточный Иерусалим
в рамках границ 1967 года. В этой связи мы всесторонне поддерживаем деятельность Глобального альянса за решение проблемы двух государств, организованного по инициативе Саудовской Аравии.

Третье. В целях предотвращения катастрофического гуманитарного кризиса на территории Палестины и Ливана мы должны расширить масштабы помощи наших государств и в рамках ведущих международных организаций.

Мы являемся сторонниками увеличения необходимой поддержки деятельности Специального агентства и других институтов Организации Объединенных Наций, имеющих большой опыт.

Выражаем готовность предоставить пострадавшим от войны палестинским детям и женщинам безвозмездное лечение в клиниках Узбекистана.

Мы также намерены обсудить вопросы оказания практической помощи народу Палестины на саммите «Арабские государства Персидского залива – Центральная Азия» в следующем году в Самарканде.

Четвертое. В рамках Организации исламского сотрудничества мы должны уделить большое внимание вопросам обеспечения неприкосновенности и бережного сохранения священной мечети Аль-Акса, других уникальных историко-культурных памятников Иерусалима.

Уважаемые главы делегаций!

Выражаю надежду, что наша сегодняшняя чрезвычайная встреча станет большим шагом к решению проблемы Ближнего Востока.

Пусть Всевышний дарует человечеству мир и спокойствие и еще сильнее укрепит исламскую умму."

По итогам саммита была принята совместная резолюция, в которой закреплена приверженность сторон скорейшему поиску политико-дипломатического решения конфликта на Ближнем Востоке.

Глава Узбекистана также провел встречи с наследным принцем, премьер-министром Королевства Саудовская Аравия Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом, министром энергетики принцем Абдулазизом Бин Салманом Аль Саудом, министром инвестиций Халидом аль-Фалихом, с которыми обсудил актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества.

Вечером того же дня глава Узбекистана отправился с визитом в Азербайджан, где состоятся мероприятия 29-й сессии Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (СОР29).

УЗИНФОРМ

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