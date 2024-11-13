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Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023

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 23.9% (16)  - Более отрицательно, чем положительно
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 13.4% (9)  - Затрудняюсь с ответом
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Глава Узбекистана принял участие в саммите в Баку
13.11.2024 07:14

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 ноября. /УЗИНФОРМ/. 12 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, пребывающий с рабочим визитом в Азербайджане, принял участие в прошедшей в Баку Конференции ООН по изменению климата (COP29), в ходе которой были обсуждены ключевые аспекты борьбы с современными климатическими вызовами.

В выступлении главы Узбекистана говорилось:

"Уважаемые главы делегаций!

Прежде всего искренне поздравляю Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева с организацией на высоком уровне сегодняшней исторической конференции в прекрасном городе Баку.

Мы полностью поддерживаем активные усилия Азербайджана по расширению международного сотрудничества в борьбе с современными климатическими вызовами.

Уважаемые участники конференции!

Сегодня изменения климата превратились в главный глобальный вызов и напрямую влияют на усиление геополитической напряженности. Особенно усугубляются проблемы преодоления бедности, продовольственной и энергетической безопасности, доступа к воде и ресурсам.

Мы остро ощущаем их последствия в Центральной Азии. Климатические проблемы становятся новыми препятствиями в повышении качества жизни населения и реализации национальных стратегий развития.

Наша основная цель в рамках Парижского соглашения – не допустить опережающего роста температуры воздуха в регионе, сохранив его в пределах 1,5-2 градусов в текущем столетии.

В этом плане мы в Узбекистане решительно реализуем масштабные реформы по достижению углеродной нейтральности. К 2030 году планируем сократить выбросы парниковых газов на 35 процентов. К 2050 году готовы расширить эти обязательства. Намерены увеличить до 40 процентов долю «зеленой» энергетики. Создаем кластеры электромобилей и «зеленого» водорода, хабы солнечной и ветровой генерации. В рамках программы «Яшил макон» расширяем зеленое пространство.

Вместе с соседними странами реализуем Региональную климатическую стратегию. В эти дни подпишем многостороннее соглашение о поставке «зеленой» энергии в Европу.

Уважаемые дамы и господа!

Узбекистан намерен расширить свой практический вклад в совместное преодоление последствий глобальных климатических изменений.

Первое. Важно расширить техническое содействие со стороны ведущих государств и многосторонних институтов для определения климатических вызовов, с которыми сталкиваются развивающиеся страны.

В этом плане предлагаем учредить Международный центр по оценке климатических потерь и ущерба.

Второе. Необходимы единые подходы в предотвращении загрязнения трансграничных водных ресурсов и сохранении устойчивого биоразнообразия.

На примере нашего региона хочу отметить, что на глазах одного поколения было полностью утеряно Аральское море, что стало трагедией планетарного масштаба. Выступаем за разработку под эгидой Организации Объединенных Наций Декларации об обязательствах по обеспечению здоровья и экологической безопасности речных экосистем.

Третье. При участии ведущих структур планируем запуск Регионального банка генетических ресурсов для повышения устойчивости растений к изменениям климата.

Намерены продвигать инициативу создания в нашей стране Инновационного агропромышленного хаба Организации Объединенных Наций для государств, не имеющих выхода к морю.

Четвертое. Предлагаем образовать Альянс климатических столиц мира для трансфера передовых знаний и практик в области устойчивого развития мегаполисов и городов, страдающих от изменений климата, и провести его первый форум в Ташкенте.

Пятое. Ждем представителей ваших государств на Глобальном фестивале цифровых «зеленых» инициатив, который пройдет в регионе Приаралья 15 мая следующего года – в Международный день климата.

Уважаемые участники саммита!

Еще раз подчеркну, что Узбекистан всегда готов к открытому диалогу и партнерству на пути к общему благополучию и «зеленому» развитию."

На полях саммита глава Узбекистана провел встречи с Председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, Президентом Финляндии Александром Стуббом, Президентом Черногории Яковом Милатовичем, бывшим премьер-министром Великобритании, председателем Института глобальных изменений Тони Блэром, президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, президентом Исламского банка развития Мухаммадом бин Сулейманом аль-Джассиром, исполнительным директором Зеленого климатического фонда Мафальдой Дуэрте, генеральным директором Организации образования, науки и культуры Исламского мира (ICESCO) Салимом аль-Маликом.

УЗИНФОРМ

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