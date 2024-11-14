Глава Узбекистана завершил визит в Азербайджан

НОВОСТИ В МИРЕ, 14 ноября. /УЗИНФОРМ/. 13 ноября в заключительный день визита в Азербайджанскую Республику Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в мероприятиях СОР29 и провел в Баку ряд двусторонних встреч.

В частности, глава Узбекистана принял участие в церемонии подписания Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи «зеленой» энергии между Узбекистаном, Казахстаном и Азербайджаном, а также состоялись переговоры с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, премьер-министром Чехии Петром Фиалой, премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, генеральным директором и председателем Глобального экологического фонда (ГЭФ) Карлосом Родригесом, генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалой, азербайджанским литературоведом и поэтом Акифом Багировым.

Президент Узбекистана также посетил Национальный павильон Узбекистана на COP29 и совместно с главой Азербайджана принял участие в церемонии запуска швейной фабрики в городе Ханкенд.

УЗИНФОРМ