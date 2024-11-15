Делегация Узбекистана посетила ОАЭ

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 ноября. /УЗИНФОРМ/. 15 ноября делегация Узбекистана во составе представителей Министерства инвестиций, промышленности и торговли, Инспекции государственного пробирного контроля при Министерстве экономики и финансов, а также Ассоциации «Узбекзаргарсаноати» завершила четырехдневный визит в Дубаи (Объединенные Арабские Эмираты).

Поездка была предпринята с целью участия в работе 21-го ежегодного Пленарного заседания Кимберлийского процесса - организации, объединяющей представителей стран, алмазной отрасли и гражданского общества. Цель процесса — исключение алмазов, добытых в зонах вооруженных конфликтов, из каналов международной торговли.

В рамках заседания состоялось рассмотрение заявки Узбекистана на присоединение к Кимберлийскому процессу, было принято положительное решение, и страна была принята в качестве полноправного члена.

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