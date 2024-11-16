Делегация Узбекистана вернулась из США

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 ноября. /УЗИНФОРМ/. 13 ноября в Вашингтоне был проведен 4-й ежегодный Диалог стратегического партнерства между Узбекистаном и Соединенными Штатами Америки. Встреча проходила под руководством заместителя министра иностранных дел Узбекистана Музаффара Мадрахимова и помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональда Лу.



Делегации обсудили растущее партнерство между Республикой Узбекистан и Соединенными Штатами в сфере торговли, инвестиций и экономики, защиты прав человека, обеспечения безопасности и культурно-гуманитарных связей, сохранения культурного наследия, продвижения сельскохозяйственных реформ, добычи критически важных минералов и модернизации инфраструктуры природного газа Узбекистана.

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