



Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Швейцарии



ТАШКЕНТ, 17 ноября. /УЗИНФОРМ/. 14 ноября в ведомстве внешней политики Узбекистана был проведен 7-й раунд узбекско-швейцарских политических онлайн-консультаций на уровне руководителей соответствующих подразделений МИД двух стран. В ходе переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в сферах политики, экономики и торговли, инвестиций, банков и финансов, науки, образования и культуры. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи