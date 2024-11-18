



Погода в Узбекистане на 19 ноября



ТАШКЕНТ, 18 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 19 ноября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 16-18° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла, по Устюрту ночью 0-3° мороза, днем 4-7° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь. В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18° тепла, по пустынной зоне ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь. В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, по кашкадарьинской области местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 17-22° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 8-13° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), местами сильные. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 2-7° тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи