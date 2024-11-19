Погода в Узбекистане на 20 ноября

Погода в Узбекистане на 20 ноября19.11.2024 11:33
ТАШКЕНТ, 19 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 20 ноября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 13-15° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 7-12° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, к вечеру местами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 11-16° тепла, по пустынной зоне 3-8° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, ночью и утром местами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Переменная облачность, ночью и утром местами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° тепла, днем 17-22° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, местами возможен дождь. Местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), местами сильные. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 2-7° тепла.
УЗИНФОРМ