



Погода в Узбекистане на 20 ноября



ТАШКЕНТ, 19 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 20 ноября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 13-15° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 7-12° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, к вечеру местами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 11-16° тепла, по пустынной зоне 3-8° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° тепла, днем 17-22° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами возможен дождь. Местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), местами сильные. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 2-7° тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи