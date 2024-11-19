В Ашхабаде проходят Дни культуры Узбекистана

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 ноября. /УЗИНФОРМ/. 18 ноября в Ашхабаде во Дворце мукамов Государственного культурного центра была проведена церемония открытия Дней культуры Республики Узбекистан в Туркменистане. Для участия в Днях культуры в Туркменистан отправилась делегация деятелей культуры и искусства Узбекистана.

Программа культурной акции, направленной на развитие духовных связей между двумя народами, включает концертные выступления мастеров искусств Узбекистана, выставку произведений декоративно-прикладного искусства, встречу писателей двух стран, показ национальных узбекских нарядов и блюд.

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