



Погода в Узбекистане на 22 ноября



ТАШКЕНТ, 21 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 22 ноября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 13-15° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 7-12° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 11-16° тепла, по пустынной зоне 7-12° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местам возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Местам возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, по Сурхандарьинской области местами возможен небольшой дождь, туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 15-20° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами дождь, в высокогорьях осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 5-10° тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи