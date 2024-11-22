



МИД Узбекистана посетила делегация Кувейта



ТАШКЕНТ, 22 ноября. /УЗИНФОРМ/. 21 ноября руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с пребывающей с визитом в Ташкенте министром финансов, государственным министром по экономическим вопросам и инвестициям Кувейта Нурой Сулейман Аль-Фассам. В ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в сферах экономики и торговли, возможности реализации новых совместных проектов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи