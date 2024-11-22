Глава Узбекистана провел встречу с делегацией РФ

Глава Узбекистана провел встречу с делегацией РФ22.11.2024 10:07
ТАШКЕНТ, 22 ноября. /УЗИНФОРМ/. 21 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в страну делегацией Российской Федерации во главе с Генеральным прокурором РФ Игорем Красновым.
В ходе аудиенции глава государства и его гости обсудили приоритетные вопросы развития узбекско-российского сотрудничества в сферахе борьбы с терроризмом, экстремизмом, киберпреступлениями, коррупцией и нелегальной миграцией, в области возврата преступных активов, внедрения искусственного интеллекта и цифровизации.
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