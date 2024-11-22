



Глава Узбекистана провел встречу с делегацией РФ



ТАШКЕНТ, 22 ноября. /УЗИНФОРМ/. 21 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в страну делегацией Российской Федерации во главе с Генеральным прокурором РФ Игорем Красновым. В ходе аудиенции глава государства и его гости обсудили приоритетные вопросы развития узбекско-российского сотрудничества в сферахе борьбы с терроризмом, экстремизмом, киберпреступлениями, коррупцией и нелегальной миграцией, в области возврата преступных активов, внедрения искусственного интеллекта и цифровизации. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи