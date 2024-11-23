Рассмотрены актуальные вопросы экономического развития

Рассмотрены актуальные вопросы экономического развития23.11.2024 09:11
ТАШКЕНТ, 23 ноября. /УЗИНФОРМ/. 22 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с советником по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества, экс-главой Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти.
В ходе переговоров были рассмотрены ход реализации Стратегии «Узбекистан – 2030» в рамках Государственной программы на текущий год, перспективы продвижения реформ в следующем году, вопросы подготовки и повышения квалификации кадров государственного управления.
Кроме того, был обсужден ход вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию.
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