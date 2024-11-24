



Глава государства провел экологическую акцию



ТАШКЕНТ, 24 ноября. /УЗИНФОРМ/. 23 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в сопровождении официальных лиц, представителей отечественного и зарубежного дипломатического корпуса принял участие в осенней посадке деревьев. Глава государства посадил дерево в новом саду, создаваемом в рамках общенационального проекта "Яшил макон", который направлен на развитие зеленых "легких" планеты. В проекте "Яшил макон" поставлена цель довести уровень озеленения городов до 30 процентов, в частности, создать вокруг них зеленые пояса. В этом году в Бектемирском районе столицы вдоль Ташкентской кольцевой дороги заложен зеленый пояс. Для этого выделено 100 гектаров земли, за два года будет посажено 100 тысяч саженцев деревьев и кустарников. Для их орошения созданы 3 искусственных водоема и 12 колодцев. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи