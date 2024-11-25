



Погода в Узбекистане на 26 ноября



ТАШКЕНТ, 25 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 26 ноября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и утром возможен небольшой дождь. Днем без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 15-17° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 7-12° тепла. По Хорезмской области ночью 1° мороза-4° тепла, днем 9-14° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 15-20° тепла; по пустынной зоне ночью 3° мороза-2° тепла, днем 11-16° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 15-20° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, ночью и утром возможен небольшой дождь. Днем без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 15-20° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 17-22° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 1° мороза-4° тепла, днем 7-12° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков, лишь по горным районам Ташкентской области местами возможны осадки. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи