Погода в Узбекистане на 26 ноября

Погода в Узбекистане на 26 ноября25.11.2024 11:33
ТАШКЕНТ, 25 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 26 ноября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, ночью и утром возможен небольшой дождь. Днем без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 15-17° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 7-12° тепла. По Хорезмской области ночью 1° мороза-4° тепла, днем 9-14° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 15-20° тепла; по пустынной зоне ночью 3° мороза-2° тепла, днем 11-16° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 15-20° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, ночью и утром возможен небольшой дождь. Днем без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 15-20° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 17-22° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 1° мороза-4° тепла, днем 7-12° тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, без осадков, лишь по горным районам Ташкентской области местами возможны осадки. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла.
УЗИНФОРМ