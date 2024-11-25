Проведены Дни Швейцарии в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 25 ноября. /УЗИНФОРМ/. 23 ноября в Ташкенте при поддержке посольства Швейцарской Конфедерации были проведены мероприятия в рамках Дней Швейцарии в Узбекистане.

Дни Швейцарии в Узбекистане проводятся уже в третий раз. Их цель - развитие деловых отношений между двумя странами, а также поддержка культуры, искусства и образования. Главная тема этого года - «Швейцария: Качество. Инновации. Надежность».

В мероприятиях приняли участие представители около 30 швейцарских компаний, работающих в стране.

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