В МИД Узбекистана прошла встреча с представителями ООН

ТАШКЕНТ, 26 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу со cпециальным представителем Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, главой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Кахой Имнадзе, специальным представителем Генерального секретаря ООН по Афганистану и главу Миссии ООН по содействию Афганистану Розой Отунбаевой и заместителями министров иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

На повестку дня были вынесены вопросы углубления политического диалога, экономической интеграции, экологического сотрудничества, транспортной взаимосвязанности, народной дипломатии, а также партнерства по Афганистану.

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