



Погода в Узбекистане на 28 ноября



ТАШКЕНТ, 27 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 28 ноября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 20-22° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла, по Устюрту ночью 3° мороза-2° тепла, днем 2-7° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, к вечеру местами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, ночью без осадков, днем местами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 8-13° тепла, днем 20-25° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, ночью без осадков, днем местами дождь, в высокогорьях осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи