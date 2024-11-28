Делегация Узбекистана вернулась из Саудовской Аравии

НОВОСТИ В МИРЕ, 28 ноября. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана во главе с министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым завершила визит в Королевство Саудовская Аравия, который был предпринят с целью участия в 28-м заседании Всемирной инвестиционной конференции, состоявшейся 24-25 ноября.

Кроме того, в рамках визита делегация провела ряд встреч и переговоров с представителями официальных и деловых кругов Саудовской Аравии по вопросам развития межгосударственного сотрудничества.

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