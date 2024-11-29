



Погода в Узбекистане на 30 ноября



ТАШКЕНТ, 29 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 30 ноября, погода по прогнозам синоптиков: 29 ноября-1 декабря по республике временами пройдут дожди, местами сильные. 30 ноября-1 декабря в отдельных районах возможен переход дождя в снег. Температура воздуха к 1-2 декабря понизится ночью до 3° мороза–2° тепла, днем до 3-8° тепла, по северу ночью до 3-8° мороза, днем до 2° мороза–3° тепла. В отдельных районах республики возможно усиление ветра до 13-18 м/с. 29 ноября-1 декабря по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 7-9° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами дождь, возможен переход в снег. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью и днем 2-7° тепла, по Устюрту ночью и днем 2° мороза-3° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможен переход в снег. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла, по пустынной зоне ночью 2° мороза-3° тепла, днем 2-7° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, ночью и утром в отдельных районах возможен переход в снег. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 5-10° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь, ночью и утром в отдельных районах возможен переход в снег. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 5-10° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. В отдельных районах возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 10-15° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь. В отдельных районах возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 5-10° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), возможны сильные. Возможны селе-паводковые явления. Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью и днем 0-5° тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи