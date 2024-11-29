В Ташкенте провели узбекско-турецкий бизнес-форум

ТАШКЕНТ, 29 ноября. /УЗИНФОРМ/. 28 ноября в Ташкенте был проведен узбекско-турецкий бизнес-форум, для участия в котором в Узбекистан прибыла с визитом делегация представителей официальных и деловых кругов Турции во главе с председателем объединённой промышленной зоны «Остим» Орханом Айдином.

В ходе форума были обсуждены практические аспекты развития сотрудничества двух стран по всему спектру приоритетных направлений.

Кроме того, в соответствии с программой в Зангиатинском районе Ташкентской области состоялось открытие «Глобальной промышленной зоны Остим».

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