Глава МИД Узбекистана отбыл в Китай

НОВОСТИ В МИРЕ, 30 ноября. /УЗИНФОРМ/. Делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с министром иностранных дел Бахтиером Саидовым отправилась с визитом в Китайскую Народную Республику.

Поездка предпринята с целью участия в предстоящей 1 декабря в городе Чэнду провинции Сычуань 5-й встрече глав МИД формата «Центральная Азия – Китай».

Кроме того, в рамках визита в Чэнду пройдет узбекско-китайский бизнес-форум, а также глава МИД проведет двусторонние встречи с представителями официальных и деловых кругов КНР.

УЗИНФОРМ