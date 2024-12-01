



В Навоийской области построят новые объекты сферы энергетики



ТАШКЕНТ, 1 декабря. /УЗИНФОРМ/. 29 ноября министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и генеральный директор китайской компании Sinoma EC International Investment Co.,Ltd. Цзо Даюн подписали инвестиционное соглашение по строительству новых объектов сферы энергетики в Карманинском районе Навоийской области. В рамках соглашения будут возведены солнечная электростанция мощностью 300 МВт и системы хранения электроэнергии мощностью 75 МВт. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи