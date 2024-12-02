Глава МИД Узбекистана завершил визит в КНР

НОВОСТИ В МИРЕ, 2 декабря. /УЗИНФОРМ/. Делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с министром иностранных дел Бахтиером Саидовым завершила двухдневный визит в Китайскую Народную Республику.

Визит был предпринят с целью участия в состоявшейся 1 декабря в городе Чэнду провинции Сычуань 5-й встрече глав МИД формата «Центральная Азия – Китай», в ходе которой были обсуждены вопросы развития регионального сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, транспорта и связи, инвестиций, обеспечения безопасности, охраны окружающей среды, народной дипломатии. По итогам встречи было подписано Совместное заявление глав МИД стран ЦА и КНР.

Днем ранее глава МИД Узбекистана принял участие в прошедшем в Чэнду узбекско-китайском бизнес-форуме, который был организован с целью обсуждения вопросов развития сотрудничества с деловыми кругами КНР в сферах "зеленой" энергетики, промышленности, инноваций, торговли и инвестиций. Также Б.Саидов провел встречи с секретарем партийного комитета провинции Сычуань Ван Сяохуэем, председателем “Minyoun Group” Чжан Цзяньмином и председателем "Shudao Investment Group" господином Чжан Ченхуном.

1 декабря глава МИД провел переговоры с членом Политбюро ЦК КПК, министром иностранных дел Китая Ван И, по итогам которых было подписано межправительственное Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между Узбекистаном и Китаем.

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