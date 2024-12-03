



Посол Узбекистана приступает к работе в Ашхабаде



НОВОСТИ В МИРЕ, 3 декабря. /УЗИНФОРМ/. 2 декабря вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана Равшанбек Алимов посетил ведомство иностранных дел Туркменистана, где вручил копии своих верительных грамот министру Рашиду Мередову. В ходе встречи также были обсуждены приоритетные вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. С мая 2016 года по сентябрь текущего послом Узбекистана в Ашхабаде работал Акмалжон Кучкаров. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи