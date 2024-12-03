Посол Узбекистана приступает к работе в Ашхабаде

Посол Узбекистана приступает к работе в Ашхабаде03.12.2024 07:40
НОВОСТИ В МИРЕ, 3 декабря. /УЗИНФОРМ/. 2 декабря вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана Равшанбек Алимов посетил ведомство иностранных дел Туркменистана, где вручил копии своих верительных грамот министру Рашиду Мередову.
В ходе встречи также были обсуждены приоритетные вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.
С мая 2016 года по сентябрь текущего послом Узбекистана в Ашхабаде работал Акмалжон Кучкаров.
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