



Погода в Узбекистане на 5 декабря



ТАШКЕНТ, 4 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 5 декабря, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и утром возможна слабая морось, туман. Днем без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 1° мороза-1° тепла, днем 6-8° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла. По Хорезмской области ночью 3° мороза-2° тепла, днем 2-7° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 3-8° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 3-8° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, в отдельных районах ночью и утром возможна слабая морось. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 3-8° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 7-12° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 3-8° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи