Делегация МИД Узбекистана посетила Иран

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 декабря. /УЗИНФОРМ/. 3 декабря делегация ведомства иностранных дел Узбекистана во главе с заместителем министра иностранных дел Б.Усмановым посетила Исламскую Республику Иран.

Целью поездки явилось участие в прошедшем в городе Мешхеде очередном заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС), которое было посвящено вопросам развития межрегионального сотрудничества и подготовки к очередному заседанию Совета глав государств ОЭС в Азербайджане в 2025 году.

По итогам заседания участниками было принято Мешхедское коммюнике.

С 1 января 2025 года председательство в ОЭС переходит от Ирана Казахстану на один год.

УЗИНФОРМ