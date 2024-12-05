



Глава Узбекистана провел встречу с руководителем МАГАТЭ



ТАШКЕНТ, 5 декабря. /УЗИНФОРМ/. 4 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сферах развития мирного атома, повышения компетенции и потенциала национальных агентств, подготовки высококвалифицированных кадров, реализации перспективных проектов в области ядерной энергетики, сельского хозяйства, водопользования, здравоохранения, экологии в рамках программ МАГАТЭ. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи