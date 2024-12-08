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Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023

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 13.4% (9)  - Затрудняюсь с ответом
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Глава Узбекистана поздравил граждан
08.12.2024 10:35

ТАШКЕНТ, 8 декабря. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня Дня Конституции страны.

В обращении говорится:

"Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас, весь наш многонациональный народ с отмечаемым 8 декабря Днем Конституции Республики Узбекистан.

Несомненно, в нынешнем году все мы особенно глубоко ощущаем значение этого праздника. Ведь прежде всего он проходит в условиях исторических преобразований в политико-правовой, социально-экономической и духовной сферах нашей жизни.

Следует еще раз особо подчеркнуть, что важным шагом к претворению в жизнь нашего обновленного Основного закона стали выборы в Олий Мажлис и местные Кенгаши, прошедшие в духе открытой и конкурентной борьбы 27 октября этого года. В результате выборов, которые ярко продемонстрировали высокую политическую культуру, единство и сплоченность нашего трудолюбивого и толерантного народа на пути построения Нового Узбекистана, в стране сформировалась новая система представительной власти. Усилились ее конституционные права и полномочия, многократно возросла ответственность.

Еще один важный аспект: от сложившейся в недавнем прошлом практики, когда хокимы одновременно руководили и местными Кенгашами, мы перешли к новой системе, при которой впервые Кенгаши возглавили избранные из числа депутатов председатели.

Передача местным Кенгашам более 30 полномочий хокимов свидетельствует о еще более широком утверждении в нашем обществе принципов демократии.  

В соответствии с конституционным положением о том, что народ является единственным источником государственной власти, мы решительно продолжим наши реформы, направленные на расширение полномочий парламента и местных Кенгашей, дальнейшее повышение их активности, создание необходимых условий для эффективной деятельности, словом, их превращение в истинный голос народа.

Уважаемые друзья!

В стране принимаются масштабные меры для последовательного внедрения в жизнь закрепленных в Основном законе приоритетных принципов обеспечения прав, интересов и достоинства человека.

Благодаря самоотверженному труду нашего народа в последние годы национальная экономика выросла в 2 раза, доход на душу населения достиг 3 тысяч долларов, уровень бедности снизился с 23 до 11 процентов, охват дошкольным образованием превысил 74 процента, высшим образованием – 39 процентов, и это, несомненно, исторический результат.

В целях динамичного продолжения реформ, применения на практике норм Конституции в новой редакции и впредь в центре нашего внимания будут находиться вопросы развития предпринимательства и на этой основе – повышения доходов населения, укрепления атмосферы взаимоуважения и согласия в семьях и махаллях, всесторонней поддержки представителей старшего поколения, женщин и молодежи.

В Основном законе определено, что Узбекистан – социальное государство, поэтому первостепенное значение для нас будут иметь дальнейшее благоустройство городов и сел, строительство новых жилых домов, учреждений здравоохранения, образования, культуры, искусства и спорта, модернизация дорожных и коммуникационных сетей, усиление адресной социальной защиты. В частности, приоритетной задачей является увеличение в 2 раза объема средств, направляемых в сферу здравоохранения, переход к системе медицинского страхования и полное обеспечение населения гарантированными медицинскими услугами.

В рамках программ в сфере образования мы в ближайшие годы доведем охват обучением в вузах до 50 процентов. Только в 2025 году на ремонт действующих и строительство новых детских садов и школ из государственного бюджета будет выделено 4 триллиона сумов.

Еще одно важное направление – поддержка нуждающихся в социальной защите слоев населения, на что запланировано выделить в общей сложности 46,5 триллиона сумов, вывести из бедности 1 миллион граждан.

Мы также поднимем на новый уровень работу по созданию еще более благоприятных условий для лиц с инвалидностью, их социализации, в целом по обеспечению инклюзивности в обществе. Будут приняты необходимые меры и по реформированию пенсионной системы.

Как известно, в новой редакции Основного закона впервые были закреплены права граждан в сфере экологии, особо выделены обязательства государства по охране окружающей среды, поддержанию экологического баланса.

2025 год мы объявили в стране Годом охраны окружающей среды и «зеленой экономики» и определили четкие задачи в данном направлении. Уверен, что это послужит важной основой для реализации соответствующих конституционных норм и принципов.

Пользуясь возможностью, призываю вас, дорогие соотечественники, весь наш народ принять активное участие в разработке и реализации Государственной программы предстоящего года.

Мы не вправе забывать, что защита природы – это защита человека, нашего будущего. Мы должны беречь наше бесценное богатство – плодородные поля, чистые родники, реки и озера, горы и равнины, создавать все новые сады и парки, зеленые пространства, чтобы родной Узбекистан становился еще краше, и будущие поколения жили в свободной и процветающей стране.

Дорогие соотечественники!

Наша Конституция всегда была и остается надежным гарантом укрепления национальной независимости, сохранения в стране мира и стабильности, межнациональной дружбы и согласия, обеспечения необратимости осуществляемых реформ.

Мы гордимся нашим Основным законом – ярким символом и практическим воплощением правового сознания и воли народа. Считаю, что изучение каждой статьи, каждой нормы этого уникального правового документа, проявление к ним уважения должны стать для всех нас священным долгом и жизненным принципом.

Убежден, что, работая добросовестно, осознавая свою ответственность, мы сможем еще больше повысить эффективность проводимых реформ и обязательно достигнем стоящих перед нами великих целей.

Еще раз искренне поздравляю вас, дорогие соотечественники, с Днем Конституции, желаю всем вам здоровья, мира и благополучия вашим семьям.

Пусть растут авторитет и слава нашей Родины!

Пусть будет счастлив народ Узбекистана – созидатель всех наших достижений! ".

УЗИНФОРМ

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