



Земледельцы Узбекистана отметили профессиональный праздник



ТАШКЕНТ, 9 декабря. /УЗИНФОРМ/. Во второе воскресенье декабря в Узбекистане отмечается День работника сельского хозяйства. По этому случаю фермеров поздравил глава государства Шавкат Мирзиёев: "Дорогие соотечественники!



Уважаемые дехкане и фермеры, работники отрасли!



В это время, когда в нашей стране завершается сезон полевых работ, искренне, от всей души поздравляю вас и весь наш многонациональный народ с Днем работников сельского хозяйства.



Выражаю глубокое уважение и самые добрые пожелания нашим умелым дехканам и фермерам, садоводам и животноводам, опытным агрономам и механизаторам, руководителям и работникам кластеров, уважаемым ветеранам сферы – всем, кто выращивает и собирает богатые урожаи, обеспечивая изобилие и благополучие в домах наших соотечественников.



Дорогие друзья!



Наблюдающиеся в последние годы глобальные климатические изменения, природные катаклизмы, дефицит земельных и водных ресурсов приводят к серьезным проблемам и в сельскохозяйственной отрасли.



Но несмотря на такие сложные условия благодаря вашему неустанному труду в этом году в стране было выращено 9 миллионов тонн зерна, более 3 миллионов тонн хлопка, свыше 16 миллионов тонн овощей и бахчевых, 5 миллионов тонн фруктов и винограда, 4 миллиона тонн картофеля, заготовлено более 15 миллионов тонн мяса и молока, 30 тысяч тонн коконов, и это действительно пример самоотверженного труда, который достоин самого высокого признания.



Конечно, все мы хорошо понимаем, что решающее значение в достижении таких результатов имеют постоянное внимание, уделяемое в последние годы развитию сельского хозяйства, кардинальные структурные преобразования в отрасли, налаживание производственных отношений на основе современных требований.



Особенно хороший эффект дает широкое внедрение в сферу передовых агротехнологий, достижений науки и инноваций. Это наглядно подтверждает богатый урожай, полученный в нынешнем году на 100 тысячах гектаров площадей, засеянных стойкими к болезням и вредителям высокоурожайными сортами хлопчатника.



В зерноводстве в результате применения современных ресурсосберегающих агротехнологий впервые средняя урожайность была доведена до 85 центнеров с гектара. Следует особо отметить, что более 6 тысячам наших опытных фермеров удалось преодолеть планку в 90–100 центнеров.



В числе наших важных достижений и урожай овощей, выращенный на основе ресурсосберегающих интенсивных технологий на площади 50 тысяч гектаров, где по сравнению с традиционным методом продуктивность выросла на 200–250 центнеров с гектара, чистый доход составил 6–8 тысяч долларов с гектара.



В течение года субъектам сельского хозяйства было выделено 18 триллионов сумов льготных кредитов и 176 миллиардов сумов субсидий, поставлено 11 600 единиц высокоэффективной современной техники и агрегатов общей стоимостью 3,6 триллиона сумов, что также послужило важным фактором успешного завершения сезона.



В целях адаптации сельского хозяйства страны к изменениям климата, смягчения его негативных последствий впервые принята соответствующая Национальная программа. Для обеспечения ее исполнения и поддержки сельхозпроизводителей привлекаются средства зарубежных финансовых организаций в размере более 160 миллионов долларов.



Следует отметить, что в этом году в сельской местности было запущено 343 новых проекта по развитию пищевой промышленности, улучшению инфраструктуры хранения и реализации продукции.



Свыше 180 тысячам социально нуждающихся жителей села и молодых сельчан для организации дехканских хозяйств было выделено 75 тысяч гектаров земли, создано более 200 тысяч рабочих мест, что сыграло важную роль в обеспечении занятости и повышении реальных доходов людей, сокращении бедности.



В целях увеличения доходности приусадебных участков осуществлена специализация 5 145 махаллей на основе принципа «Одна махалля – одна продукция».



Населению выдано 40 тысяч голов крупного рогатого скота, 82 тысячи овец и коз, импортировано 260 тысяч голов племенного скота для улучшения породистости и увеличения объемов продукции.



Уважаемые соотечественники!



Мы не случайно объявили 2025 год в нашей стране Годом охраны окружающей среды и «зеленой экономики».



Вы хорошо понимаете, какое большое значение имеет это решение для сельского хозяйства, будущее которого непосредственно связано с земельно-водными ресурсами.



Государственная программа года, которую предстоит принять, несомненно, откроет новые возможности для устойчивого развития сферы, обеспечения продовольственной безопасности, применения в сельском хозяйстве «зеленых» технологий, выращивания экологически чистой продукции.



В целях системного развития аграрного сектора на научной основе, интеграции инновационной деятельности во все его отрасли в следующем году мы создадим Академию сельскохозяйственных наук Республики Узбекистан.



Положительный опыт предыдущих лет будет продолжен и населению для организации дехканских хозяйств будет выделено еще 100 тысяч гектаров земли. В хлопководстве на 40 процентах площадей намечено внедрить апробированный передовой опыт Китая.



Мы реализуем множество перспективных проектов совместно с нашими международными партнерами.



Будет усовершенствована единая интеграционная платформа «Цифровое сельское хозяйство», налажен порядок комплексного предоставления услуг производителям продукции на основе принципа «одно окно».



Мы также последовательно продолжим работу по благоустройству сел и махаллей, развитию социальной инфраструктуры, созданию новых рабочих мест для жителей села.



Уважаемые дехкане и фермеры, работники сферы!



Как видите, перед нами стоят масштабные задачи. Уверен – вы примете активное участие в их реализации, задействуете все свои силы, знания, опыт и внесете достойный вклад в развитие сельского хозяйства нашей страны на новом уровне.



Еще раз искренне поздравляю вас, мои дорогие, с сегодняшним замечательным праздником, желаю новых успехов в вашем благородном и самоотверженном труде, здоровья, мира и благополучия вашим семьям." УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи