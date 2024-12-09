Новый посол Новой Зеландии прибыл в Ташкент

ТАШКЕНТ, 9 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Новой Зеландии Марком Джулианом Трейнором.

В ходе встречи посол вручил министру копии своих верительных грамот, а также состоялось обсуждение перспектив развития сотрудничества двух стран по такм приоритетным направлениям, как устойчивое сельское хозяйство, промышленное развитие, «зеленая» экономика, партнерство между деловыми кругами и другие.

Марк Джулиан Трейнор с ноября 2024 года также является Послом Новой Зеландии в РФ. До него эту должность в 2022 - 2024 годах занимала Сара Уолш. Послом в Узбекистане она работала с ноября 2023 года.

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