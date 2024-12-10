



Погода в Узбекистане на 11 декабря



ТАШКЕНТ, 10 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 11 декабря, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 6-8° мороза, днем 1-3° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 0-5° мороза. По Хорезмской области ночью 6-11° мороза, днем днем 0-5° мороза. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 2° мороза-3° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° тепла, местами до 2° мороза.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° тепла, местами до 2° мороза.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 2-7° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. В отдельных районах возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 3° мороза-2° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18° мороза, днем 0-5° мороза. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи