В МИД Узбекистана провели встречу с послом Венесуэлы

ТАШКЕНТ, 10 декабря. /УЗИНФОРМ/. 9 декабря ведомство внешней политики Узбекистана посетила Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла Розальба Ло Буэ Антико.

В ходе переговоров с министром иностранных дел Бахтиером Саидовым были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по ключевым направлениям.

Розальба Ло Буэ Антико является послом Венесуэлы в Республике Казахстан, одновременно в Кыргызской Республике и Республике Узбекистан. Она сменила в должности Карлоса Алькала Кордонеса, который работал послом в Узбекистане (с резиденцией в Тегеране, Иран) с июня 2019 года.

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