Новый посол Боснии и Герцеговины приступает к работе в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 10 декабря. /УЗИНФОРМ/. 9 декабря прибывший в страну для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Боснии и Герцеговины Иван Орлич вручил копии своих верительных грамот министру иностранных дел Узбекистана Бахтиеру Саидову.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

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