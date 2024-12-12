



Глава Узбекистана провел переговоры с российским лидером



ТАШКЕНТ, 12 декабря. /УЗИНФОРМ/. 11 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе беседы главы двух государств обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-российского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса и инвестиций, промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, инноваций, искусственного интеллекта, образования и медицины, рассмотрели ход реализации достигнутых ранее договоренностей. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи