Глава Узбекистана провел церемонию ввода в строй новых объектов сферы энергетики

ТАШКЕНТ, 14 декабря. /УЗИНФОРМ/. 13 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел торжественную церемонию ввода в строй 18 новых объектов сферы энергетики.

Общая стоимость проектов, возведенных компаниями из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Турции, Китая и Германии, при финансовой поддержке Азиатского банка развития, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Исламского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного банка, составляет более 7 миллиардов долларов.

В частности, в Бухарской, Навоийской, Наманганской и Ташкентской областях подключены к сети 5 солнечных и ветровых электростанций общей мощностью около 2,3 тысячи мегаватт, а также 5 высоковольтных подстанций. В Андижане и Фергане созданы системы хранения энергии мощностью 300 мегаватт. В Кашкадарье введена в строй электростанция мощностью 400 мегаватт, в Ташкенте – современная когенерационная установка, а в Андижане, Сурхандарье и Ташкентской областях – 4 малые гидроэлектростанции.

Кроме того, в ходе церемонии глава государства дал старт строительству 6 энергетических объектов общей мощностью 2,5 гигаватт в Ферганской, Самаркандской, Навоийской, Ташкентской областях и городе Ташкент.

В ходе выступления Президент обозначил приоритетные направления работы в энергетической отрасли.

Во-первых, до 2030 года будут построены дополнительные «зеленые мощности» на 19 тысяч мегаватт, доля возобновляемой энергии будет увеличена до 54 процентов. Уже к 2025 году планируется ввести 18 солнечных и ветровых станций мощностью 3,4 тысячи мегаватт, а также системы хранения энергии мощностью 1,8 тысячи мегаватт. Это увеличит объемы производства «зеленой энергии» до 12 миллиардов киловатт-часов в следующем году. Также в течение двух лет совместно с частными партнерами будет реализована масштабная программа по созданию более 2 тысяч малых и микрогидроэлектростанций.

Во-вторых, будет продолжена либерализация рынка электроэнергии. До конца следующего года планируется создание конкурентного оптового рынка электроэнергии. Государственно-частное партнерство будет внедрено и в сфере распределения энергии, на модернизацию сетей привлекут 4 миллиарда долларов инвестиций. В Самаркандской области разработан первый проект передачи управления региональными электрическими сетями частному сектору, объявлен международный тендер.

В-третьих, расширение международного сотрудничества в области «зеленой энергетики». В рамках COP-29 подписаны соглашения с Казахстаном, Азербайджаном и Саудовской Аравией о совместном экспорте «зеленой энергии» в Европу. Совместно с соседними странами запущена единая платформа для обеспечения стабильности региональной энергетической системы.

В-четвертых, развитие «зеленой энергетики» как нового драйвера для других секторов экономики и повышения уровня жизни населения.

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