advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
14.12.2024 / 19:09 msk / 21:09 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023

19.4% (13)  - Положительно
 4.5% (3)  - Более положительно, чем отрицательно
 22.4% (15)  - Нейтрально
 23.9% (16)  - Более отрицательно, чем положительно
 16.4% (11)  - Отрицательно
 13.4% (9)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 67     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


Глава Узбекистана провел церемонию ввода в строй новых объектов сферы энергетики
14.12.2024 09:32

ТАШКЕНТ, 14 декабря. /УЗИНФОРМ/. 13 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел торжественную церемонию ввода в строй 18 новых объектов сферы энергетики.

Общая стоимость проектов, возведенных компаниями из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Турции, Китая и Германии, при финансовой поддержке Азиатского банка развития, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Исламского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного банка, составляет более 7 миллиардов долларов.

В частности, в Бухарской, Навоийской, Наманганской и Ташкентской областях подключены к сети 5 солнечных и ветровых электростанций общей мощностью около 2,3 тысячи мегаватт, а также 5 высоковольтных подстанций. В Андижане и Фергане созданы системы хранения энергии мощностью 300 мегаватт. В Кашкадарье введена в строй электростанция мощностью 400 мегаватт, в Ташкенте – современная когенерационная установка, а в Андижане, Сурхандарье и Ташкентской областях – 4 малые гидроэлектростанции.

Кроме того, в ходе церемонии глава государства дал старт строительству 6 энергетических объектов общей мощностью 2,5 гигаватт в Ферганской, Самаркандской, Навоийской, Ташкентской областях и городе Ташкент.

В ходе выступления Президент обозначил приоритетные направления работы в энергетической отрасли.

Во-первых, до 2030 года будут построены дополнительные «зеленые мощности» на 19 тысяч мегаватт, доля возобновляемой энергии будет увеличена до 54 процентов. Уже к 2025 году планируется ввести 18 солнечных и ветровых станций мощностью 3,4 тысячи мегаватт, а также системы хранения энергии мощностью 1,8 тысячи мегаватт. Это увеличит объемы производства «зеленой энергии» до 12 миллиардов киловатт-часов в следующем году. Также в течение двух лет совместно с частными партнерами будет реализована масштабная программа по созданию более 2 тысяч малых и микрогидроэлектростанций.

Во-вторых, будет продолжена либерализация рынка электроэнергии. До конца следующего года планируется создание конкурентного оптового рынка электроэнергии. Государственно-частное партнерство будет внедрено и в сфере распределения энергии, на модернизацию сетей привлекут 4 миллиарда долларов инвестиций. В Самаркандской области разработан первый проект передачи управления региональными электрическими сетями частному сектору, объявлен международный тендер.

В-третьих, расширение международного сотрудничества в области «зеленой энергетики». В рамках COP-29 подписаны соглашения с Казахстаном, Азербайджаном и Саудовской Аравией о совместном экспорте «зеленой энергии» в Европу. Совместно с соседними странами запущена единая платформа для обеспечения стабильности региональной энергетической системы.

В-четвертых, развитие «зеленой энергетики» как нового драйвера для других секторов экономики и повышения уровня жизни населения.

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
ОДКБ в контексте трансграничных логистических регионов
Мультимодальный Международный транспортный коридор (МТК) «Север – Юг» связывает север Европы...
Зона свободной экономики: первые успешные шаги
В декабре 2008 года на карте Узбекистана появилась территория площадью 500 га, на которой предпринимательская деятельность...
Экономические пути преодоления региональной конфликтогенности в контексте современного мирового кризиса
В современном мире существуют сотни конфликтогенных регионов.
O'zbek velosipedchilari Tour De France ishtirokchilari bo'lishadi
O'zbekiston velosport Federatsiyasi to'rtta litsenziyani qo'lga kiritdi.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Российская Федерация и Узбекистан подписали соглашение о строительстве атомной станции малой мощности
Обзор прессы с 27 мая по 2 июня
31.05.2024
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии, посвященной открытию памятника Народному артисту Узбекистана Батыру Закирову
Обзор прессы с 13 по 19 мая
17.05.2024
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
Обзор прессы с 11 по 17 сентября
15.09.2023
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на первом саммите глав государств Центральной Азии и Совета сотрудничества арабских государств Залива
Обзор прессы с 17 по 23 июля
20.07.2023
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ