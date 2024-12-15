Глава государства провел встречи с зарубежными гостями

ТАШКЕНТ, 15 декабря. /УЗИНФОРМ/. 13 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречи с председателем саудовско-узбекского Делового совета, председателем компании «ACWA Power» Мухаммадом Абунайяном, председателем турецкой компании «Aksa Enerji» Джемилем Казанчи, министром промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов Султаном Ахмедом Аль Джабером и министром энергетики и инфраструктуры Сухайлем Мухаммедом Аль Мазруи, которые прибыли в страну для участия в прошедшей в этот день торжественной церемонии ввода в строй 18 новых объектов сферы энергетики, возведенных при участии компаний из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Турции, Китая и Германии.

В ходе встреч глава государства и его гости рассмотрели перспективы реализации новых совместных проектов.

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