Делегация Узбекистана вернулась из Турции

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 декабря. /УЗИНФОРМ/. Делегация Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана во главе с заместителем министра Акрамом Алиевым завершила визит в Турецкую Республику, предпринятый 10-14 декабря.

В рамках визита делегация посетила города Анкару и Стамбул, где провела ряд встреч с руководством министерств и ведомств и представителями деловых кругов Турции по вопросам развития сотрудничества двух стран в сферах экономики и торговли, сельского хозяйства, здравоохранения, электроэнергетики, переработки сельскохозяйственной продукции и производства продуктов питания, производства строительных материалов, химической продукции и минеральных удобрений и других.

В частности, состоялись переговоры с заместителем министра торговли Турции Мустафой Тузжу, заместителем министра сельского и лесного хозяйства Ахмедом Багчи, директором Эксимбанка Али Гюнеем и главами таких компаний, как «Kontrolmatik», «Anadolu Group», «Akgün Grup», «Sam Yapi», «Fernas Group», «Koch», «Metallurgy», «Asya Modern Serachilik», «Sarıkoç Holding», «Baktat Gida» и других.

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