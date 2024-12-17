Глава Узбекистана провел переговоры с эмиром Катара

ТАШКЕНТ, 17 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Эмиром Государства Катар Шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Переговоры были организованы с целью обсуждения актуальных вопросов развития сотрудничества двух стран в сферах политики, экономики и торговли, энергетики, транспортной и туристической инфраструктуры, сельского хозяйства, здравоохранения и других.

Кроме того, глава Узбекистана поздравил народ Катара с Днем основания государства.

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