Обсуждены актуальные вопросы безопасности в Азии

ТАШКЕНТ, 18 декабря. /УЗИНФОРМ/. 17 декабря глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов принял участие в прошедшем в режиме видеоконференции 7-м заседании Совета министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

\По итогам встречи было принято заявление по случаю 25-летия Декларации принципов, регулирующих отношения стран-участниц СВМДА, в котором зафиксированы такие ключевые стратегические ориентиры, как укрепление многополярной архитектуры межгосударственных отношений, соблюдение целей и принципов Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязи, уважение культурного многообразия.

В рамках мероприятия председательство в организации было передано от Казахстана Азербайджану.

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