Погода в Узбекистане на 20 декабря

ТАШКЕНТ, 19 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 20 декабря, погода по прогнозам синоптиков:

20-22 декабря текущего года на территорию Узбекистана осуществится вторжение влажной и холодной воздушной массы. 20-21 декабря по республике местами пройдут осадки (дождь, снег), в предгорных и горных районах возможны сильные. Местами усиление ветра до 13-18 м/с.

Температура воздуха к 21-22 декабря понизится ночью до 7-10° мороза, днем до 0-3° мороза. На дорогах местами гололедица.