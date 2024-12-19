Погода в Узбекистане на 20 декабря

Погода в Узбекистане на 20 декабря19.12.2024 11:33
ТАШКЕНТ, 19 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 20 декабря, погода по прогнозам синоптиков:
20-22 декабря текущего года на территорию Узбекистана осуществится вторжение влажной и холодной воздушной массы. 20-21 декабря по республике местами пройдут осадки (дождь, снег), в предгорных и горных районах возможны сильные. Местами усиление ветра до 13-18 м/с.
Температура воздуха к 21-22 декабря понизится ночью до 7-10° мороза, днем до 0-3° мороза. На дорогах местами гололедица.
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, временами снег, возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью и днем 0-2° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, днем 3° мороза-2° тепла,
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, ночью и утром местами возможен небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 3° мороза-2° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами снег. На дорогах местами гололедица. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 0-5° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами снег. На дорогах местами гололедица. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 0-5° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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Переменная облачность, без осадков (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 3-8° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, местами снег. На дорогах местами гололедица. Местами возможен туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.
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в горных районах Республики:
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|Переменная облачность, местами снег, возможен сильный, туман. На дорогах гололедица. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью и днем 2-7° мороза.