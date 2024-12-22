Делегация Узбекистана вернулась из США

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 декабря. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Жамшида Ходжаева совершила визит в США.

В рамках визита делегация приняла участие в прошедшем 20 декабря "круглом столе" с представителями крупных американских деловых кругов, в котором принял участие заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Акрам Алиев.

Мероприятие собрало глав более 40 компаний, таких, как Cove Capital LLC, City, Bridge Capital Group, Creative Associates, FL Smith, dōTERRA, Creative Associates, FL Smith, dōTERRA, CalCity Industrial Park LLC, Crown Iron Works, Edward Austin, Nobel-Systems, North Coast Communications, Komatsu, JP Morgan, Ассоциация производителей сои Миннесоты и других крупных корпораций. Во встрече также участвовали руководство Узбекско-американской торговой палаты, эксперты администрации Белого дома и Министерства торговли США.

Были детально рассмотрены перспективы сотрудничества в сферах горнодобывающей промышленности, IT и телекоммуникаций, сельском хозяйстве, машиностроении и агропромышленном комплексе.

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