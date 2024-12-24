



Как СМИ Нового Узбекистана продвигают национальный контент



ТАШКЕНТ, 24 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в условиях глобализации мира увеличивается не только количество геополитических противоречий, вооружённых конфликтов и международных споров, но и число информационных атак. В свою очередь, информация становится мощным инструментом в современном мире. Можно даже сказать, что она может быть опаснее ядерного оружия. Ведь информационные атаки, направленные на подчинение разума и сердца человека, на разрушение его моральных устоев, на отрыв от национальных традиций и ценностей, обладают невидимой природой. В связи с этим крайне важным становится вопрос формирования национального иммунитета к информации и создания конкурентоспособного национального контента в информационном поле. Действительно, это становится актуальной необходимостью и требованием современности. Поэтому эта тема активно обсуждается в национальной медиасреде, где высказываются различные мнения.



Под национальным контентом понимается информационное пространство, способное объективно оценивать события и явления внутри страны и в мире с учётом интересов Узбекистана. То есть национальный контент — это качественная медиасреда внутри страны. Потребность в нём всегда была. Если мы не создадим национальный контент, наши граждане будут вынуждены получать информацию извне. А информация, предоставленная извне, не всегда бывает объективной. Поэтому создание национального контента стало особенно актуальным. Мы строим свободное информационное общество, и уже прошли период, когда существовала чёткая граница «чёрного» и «белого».



Сегодня в мире наблюдается стремительное развитие информационных атак и гибридных войн. В этих процессах основная цель — привлечь внимание человека. В такой борьбе каждое государство, каждый народ должен сохранить свою идентичность и защитить свои национальные интересы, что требует высокого уровня политических, морально-образовательных знаний и мышления в обществе. В противном случае чуждые и недобросовестные информационные потоки могут нарушить демократические процессы и привести человечество в тупик. Чтобы защитить свой народ, особенно молодёжь, от воздействия негативных информационных влияний, необходимо иметь собственное национальное информационное пространство, наполненное национальным контентом.



Создание национального контента неправильно воспринимается некоторыми журналистами и блогерами, которые интерпретируют его как контроль. Это — ошибка. Национальный контент вовсе не является контролем за свободной прессой. Если это так воспринимается, то к этому следует относиться как к проблеме. Ведь пресса всегда боролась за свою свободу. Основанием для этого является создание качественного контента. Следовательно, прежде всего, стоит сосредоточиться на этом вопросе.



Сегодня редакторы текстов и журналисты должны брать на себя ответственность за создание статей, которые будут расширять мировоззрение людей и приносить им пользу, подавая информацию объективно. Конечно, развлекательные и негативные новости психологически более привлекательны для людей. Однако наряду с этим необходимо поднимать актуальные и объективные темы, чтобы повысить качество национального контента. В данном случае я не имею в виду статьи и передачи, наполненные только похвалой или громкими призывами. Я категорически против этого. Напротив, я бы хотел, чтобы основным элементом качественного контента становился анализ.



Известно, что в информационном мире количество фейковой информации постоянно растёт. Не только обычные читатели, но и журналисты, и блогеры сами, осознанно или нет, зачастую распространяют непроверенную информацию. В будущем этот риск возрастёт в еще большей степени. Потому что в медиапространство входит искусственный интеллект. Например, раньше мы говорили о фальсифицированных изображениях или видеоконтенте, когда картинка или видео были изменены с помощью фотошопа. Мы могли легко распознать фальшивку в статье. Сегодня же из-за искусственного интеллекта мы можем, например, столкнуться с таким качественно переработанным голосом, который даже опытный журналист не отличит от настоящего.



Каждое государство имеет свою уникальную географию. Население Узбекистана не может жить под влиянием массовых медиа другого государства. Это неверно, потому что эти СМИ действуют в своих интересах. Сегодня мы должны понимать, что Узбекистан — это страна с богатой историей, культурой, искусством, знаниями и наукой. Контент, представляемый по телевидению и в интернете, должен соответствовать этим особенностям. То есть наши национальные медиа должны создавать контент, который будет объективным, честным, и в то же время исходить из нашей истории и нравственных ориентиров. У нас есть свои традиционные блюда, национальные костюмы, а значит должен существовать и национальный контент.



Президент Шавкат Мирзиёев 22 декабря 2023 года на заседании Совета по духовности и просвещению, а также на расширенном заседании Совета безопасности 12 января текущего года особое внимание уделил вопросам борьбы с современными угрозами, подчеркнув необходимость создания национального контента в информационном пространстве для достойной борьбы с этими угрозами. Он отметил, что события в мире должны оцениваться с точки зрения национальных интересов, и что в противном случае будет создана возможность для внешних информационных атак, что может привести к неблагоприятным последствиям, когда потребности в новостях и информации будут заполняться извне.



Для того чтобы защитить народ от различных информационных атак, необходимо давать оценку мировым событиям с точки зрения наших национальных интересов, и в нынешней эпохе особенно высока потребность в профессиональных журналистах. Что радует, так это то, что в нашей стране существует огромный потенциал в этой сфере. В стране активно работают специализированные газеты, телеканалы, радиостанции, местные издания и в том числе и негосударственные СМИ. Также с каждым годом развивается Интернет-журналистика. Основная задача сегодня — наполнить эти СМИ качественным национальным контентом, соответствующим современным требованиям и нуждам нашего народа. На мой взгляд, для того чтобы эффективно решить эти задачи, необходимо привлекать не только опытных, но и молодых, творческих журналистов с опытом работы. Молодёжь, используя принцип «равный равному», может донести своё слово до сверстников, используя современный и понятный им язык. Поэтому, если объединить опыт квалифицированных журналистов и энергию молодых, результат будет успешным.



Эргаш Боборажабов,

доктор философии (PhD) по филологическим наукам УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи