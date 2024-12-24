



Проведен разговор глав Узбекистана и Азербайджана



ТАШКЕНТ, 24 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. В ходе беседы глава Узбекистана поздравил коллегу с днем рождения, а также были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах автомобилестроения, текстильной, электротехнической промышленности, сельского хозяйства, туризма и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи