Проведен разговор глав Узбекистана и Азербайджана

Проведен разговор глав Узбекистана и Азербайджана24.12.2024 15:08
ТАШКЕНТ, 24 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.
В ходе беседы глава Узбекистана поздравил коллегу с днем рождения, а также были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах автомобилестроения, текстильной, электротехнической промышленности, сельского хозяйства, туризма и других.
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