



Определены даты выходных дней в Узбекистане на Новый год



ТАШКЕНТ, 24 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "Об установлении дополнительного нерабочего дня в период празднования Нового года и переносе выходного дня". Документом предписывается в целях создания дополнительных условий для полноценного отдыха граждан в период празднования Нового года и обеспечения эффективного использования выходных и праздничных дней: Принять к сведению, что Указом Президента Республики Узбекистан от 22 декабря 2023 года № ПФ–213 “Об установлении дополнительных нерабочих дней и переносе выходных дней в период празднования официальных дат в 2024 году”30-31 декабря 2024 года установлено выходным днем.

В 2025 году выходной день для работников, работающих при пятидневной рабочей неделе, перенести с субботы 4 января на четверг 2 января и установить дополнительный выходной день для работников, работающих при шестидневной рабочей неделе, – четверг 2 января. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи