



Глава Узбекистана отбыл в Санкт-Петербург



НОВОСТИ В МИРЕ, 25 декабря. /УЗИНФОРМ/. 24 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с рабочим визитом в Санкт-Петербург (Российская Федерация). Поездка предпринята по приглашению Президента РФ Владимира Путина с целью участия в предстоящем сегодня неформальном Саммите глав государств-членов Содружества Независимых Государств. Кроме того, 26 декабря глава Узбекистана примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе наблюдателя. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи