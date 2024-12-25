Глава Узбекистана принял участие в саммите СНГ

НОВОСТИ В МИРЕ, 25 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, пребывающий с рабочим визитом в Российской Федерации, принял участие в прошедшем в Санкт-Петербурге неформальном саммите глав государств-членов Содружества Независимых Государств.

Саммит был посвящен итогам деятельности Содружества за текущий год, приоритетным направлениям сотрудничества и задачам на предстоящий период, среди которых были названы технологии, зеленая энергетика, мирный атом, цифровизация, креативная экономика, а также были обсуждены актуальные вопросы региональной и глобальной повестки дня.

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