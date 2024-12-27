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Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023

19.4% (13)  - Положительно
 4.5% (3)  - Более положительно, чем отрицательно
 22.4% (15)  - Нейтрально
 23.9% (16)  - Более отрицательно, чем положительно
 16.4% (11)  - Отрицательно
 13.4% (9)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 67     всего 100%

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Глава Узбекистана принял участие в саммите ЕАЭС
27.12.2024 07:30

НОВОСТИ В МИРЕ, 27 декабря. /УЗИНФОРМ/. 26 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, пребывающий с рабочим визитом в Российской Федерации, принял участие в прошедшем в Санкт-Петербурге очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе наблюдателя.

В ходе саммита были обсуждены вопросы развития регионального сотрудничества в сферах экономики и торговли, промышленности, банков и финансов, транспорта и связи, селського хозяйства и АПК, борьбы с климатическими изменениями.

В выступлении главы Узбекистана на саммите говорилось:

"Уважаемые коллеги!

Уважаемые участники заседания!

Усиливающиеся глобальные и региональные вызовы, нестабильность экономики и ожидаемое повышение волатильности на мировых рынках требуют более активного поиска новых путей расширения партнерства между нашими странами.

Следует отметить, что за последние несколько лет Узбекистан в качестве государства-наблюдателя наладил плодотворное взаимодействие с ЕАЭС по 22 направлениям. В этом году наш товарооборот со странами Союза вырос на 11 процентов.

В октябре с Евразийской экономической комиссией мы приняли новый трехлетний План, в который вошли порядка сорока конкретных мероприятий в таких сферах, как торговля, промышленность, финансовый сектор, агрокомплекс, транспорт и другие.

Мы также подключились и намерены активно участвовать в отраслевых программах в области цифровизации торговли и грузоперевозок, внедрения электронной коммерции, борьбы с климатическими изменениями.

Кроме того, Правительство Узбекистана тщательно готовится к очередному, четвертому заседанию совместной Рабочей группы. Предлагаем провести эту встречу в Узбекистане в марте следующего года.

Уважаемые коллеги!

Хочу вкратце обозначить наше видение приоритетов расширения сотрудничества Узбекистана с Евразийским экономическим союзом.

Первое. Это реализация скоординированных мер для поэтапного устранения торговых барьеров. Предлагаем на экспертном уровне проработать вопрос подписания соглашения о неприменении на взаимной основе тарифных и нетарифных ограничений в торговле между Узбекистаном и ЕАЭС.

Готовы в ближайшее время провести консультации по сближению систем технического регулирования, с принятием Плана практических действий.

Второе. Считаю, что расширению торговых операций также будет способствовать участие Узбекистана в подписываемом Соглашении о единой системе таможенного транзита.

Важно ускорить согласование договоренностей об электронном обмене данными о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенные границы наших стран.

Третье. Заинтересованы в подключении к механизмам и инструментам поддержки программ промышленной кооперации и локализации производства, запущенным в рамках Объединения.

Кроме того, для формирования надежных финансовых источников продвижения совместных проектов в начале следующего года планируем завершить процедуры и вступить в Евразийский банк развития.

Четвертое. Намерены усилить системное взаимодействие в области цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Готовы совместно проработать вопросы подключения Узбекистана к Интегрированной информационной системе ЕАЭС и проекту «Цифровой союз».

Пятое. Выступаем за подготовку Программы кооперации в аграрном секторе. Речь идет о мерах по облегчению взаимного доступа сельхозпродукции на наши рынки, реализации инновационных агропромышленных проектов, внедрению передовых научных разработок.

Шестое. В целях поощрения туристических обменов намерены внедрить порядок, позволяющий гражданам государств Объединения въезжать в нашу страну по внутренним документам.

Уважаемые коллеги!

Узбекистан привержен развитию тесного и продуктивного сотрудничества с партнерами по ЕАЭС в целях эффективного использования всего имеющего потенциала.

Пользуясь случаем, поздравляю и желаю успехов уважаемому Александру Григорьевичу Лукашенко в связи с переходом к Беларуси председательства в Организации.

Еще раз хочу сердечно поздравить всех вас и наши братские народы с наступающим Новым годом, пожелать благополучия и процветания.

Благодарю за внимание."

УЗИНФОРМ

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