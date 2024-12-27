Глава Узбекистана принял участие в саммите ЕАЭС

НОВОСТИ В МИРЕ, 27 декабря. /УЗИНФОРМ/. 26 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, пребывающий с рабочим визитом в Российской Федерации, принял участие в прошедшем в Санкт-Петербурге очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе наблюдателя.

В ходе саммита были обсуждены вопросы развития регионального сотрудничества в сферах экономики и торговли, промышленности, банков и финансов, транспорта и связи, селського хозяйства и АПК, борьбы с климатическими изменениями.

В выступлении главы Узбекистана на саммите говорилось:

"Уважаемые коллеги!



Уважаемые участники заседания!



Усиливающиеся глобальные и региональные вызовы, нестабильность экономики и ожидаемое повышение волатильности на мировых рынках требуют более активного поиска новых путей расширения партнерства между нашими странами.



Следует отметить, что за последние несколько лет Узбекистан в качестве государства-наблюдателя наладил плодотворное взаимодействие с ЕАЭС по 22 направлениям. В этом году наш товарооборот со странами Союза вырос на 11 процентов.



В октябре с Евразийской экономической комиссией мы приняли новый трехлетний План, в который вошли порядка сорока конкретных мероприятий в таких сферах, как торговля, промышленность, финансовый сектор, агрокомплекс, транспорт и другие.



Мы также подключились и намерены активно участвовать в отраслевых программах в области цифровизации торговли и грузоперевозок, внедрения электронной коммерции, борьбы с климатическими изменениями.



Кроме того, Правительство Узбекистана тщательно готовится к очередному, четвертому заседанию совместной Рабочей группы. Предлагаем провести эту встречу в Узбекистане в марте следующего года.



Уважаемые коллеги!



Хочу вкратце обозначить наше видение приоритетов расширения сотрудничества Узбекистана с Евразийским экономическим союзом.



Первое. Это реализация скоординированных мер для поэтапного устранения торговых барьеров. Предлагаем на экспертном уровне проработать вопрос подписания соглашения о неприменении на взаимной основе тарифных и нетарифных ограничений в торговле между Узбекистаном и ЕАЭС.



Готовы в ближайшее время провести консультации по сближению систем технического регулирования, с принятием Плана практических действий.



Второе. Считаю, что расширению торговых операций также будет способствовать участие Узбекистана в подписываемом Соглашении о единой системе таможенного транзита.



Важно ускорить согласование договоренностей об электронном обмене данными о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенные границы наших стран.



Третье. Заинтересованы в подключении к механизмам и инструментам поддержки программ промышленной кооперации и локализации производства, запущенным в рамках Объединения.



Кроме того, для формирования надежных финансовых источников продвижения совместных проектов в начале следующего года планируем завершить процедуры и вступить в Евразийский банк развития.



Четвертое. Намерены усилить системное взаимодействие в области цифровых технологий и искусственного интеллекта.



Готовы совместно проработать вопросы подключения Узбекистана к Интегрированной информационной системе ЕАЭС и проекту «Цифровой союз».



Пятое. Выступаем за подготовку Программы кооперации в аграрном секторе. Речь идет о мерах по облегчению взаимного доступа сельхозпродукции на наши рынки, реализации инновационных агропромышленных проектов, внедрению передовых научных разработок.



Шестое. В целях поощрения туристических обменов намерены внедрить порядок, позволяющий гражданам государств Объединения въезжать в нашу страну по внутренним документам.



Уважаемые коллеги!



Узбекистан привержен развитию тесного и продуктивного сотрудничества с партнерами по ЕАЭС в целях эффективного использования всего имеющего потенциала.



Пользуясь случаем, поздравляю и желаю успехов уважаемому Александру Григорьевичу Лукашенко в связи с переходом к Беларуси председательства в Организации.



Еще раз хочу сердечно поздравить всех вас и наши братские народы с наступающим Новым годом, пожелать благополучия и процветания.



Благодарю за внимание."

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