Дан старт строительству железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан

ТАШКЕНТ, 28 декабря. /УЗИНФОРМ/. 27 декабря в Джалал-Абаде был дан старт строительству железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Первый камень в основание регионального проекта заложен в селе Тош-Кутчу города Джалал-Абад (Кыргызстан).

Подписание Соглашения о строительстве железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан между правительствами трех стран состоялось 6 июня 2024 года в Пекине. Согласно проекту, магистраль пройдет от города Кашгар (КНР) до Андижана в Ферганской долине Узбекистана. Общая протяженность проектируемой железной дороги составит примерно 490 километров.

В приветствии Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева участникам мероприятия говорилось:

"Уважаемые участники мероприятия!



Искренне приветствую вас на церемонии запуска строительства новой железнодорожной магистрали Китай – Кыргызстан – Узбекистан.



Полгода назад было подписано первое полноценное Соглашение о реализации данного стратегического транс-регионального проекта. За короткое время завершена подготовка технической документации. А сегодня мы даем старт непосредственно строительным работам.



Это поистине историческое событие, к которому наши дружественные страны шли почти 30 лет.



Формируется новая транспортная артерия международного значения.



Она свяжет кратчайшим наземным путем регион Центральной Азии с Китаем, будет способствовать дальнейшему расширению многопланового сотрудничества и укреплению стратегического партнерства наших государств.



Этот проект также полностью соответствует целям инициативы «Пояса и пути», объединяющей сегодня многие страны мира во имя совместного устойчивого развития и процветания.



В этой связи хотел бы вновь выразить признательность моим уважаемым коллегам – Председателю Китайской Народной Республики господину Си Цзиньпину и Президенту Кыргызской Республики Садыру Нургожоевичу Жапарову за личный вклад и активные усилия по продвижению проекта.



Уважаемые участники церемонии!



Хотел бы особо отметить большой эффект строительства новой железной дороги для экономик наших стран и нашего обширного региона.



Этот крупный инфраструктурный проект предусматривает широкую кооперацию на основе передовых инженерных, инновационных и цифровых решений, с соблюдением высоких экологических стандартов.



По маршруту Кашгар – Торугарт – Макмал – Джалал-Абад – Андижан будет построено 20 станций, 42 моста и 25 тоннелей.



Кроме того, будет создана современная транзитно-логистическая инфраструктура, склады и терминалы.



По оценкам, ввод в эксплуатацию этой магистрали послужит кратному увеличению масштабов региональной торговли и инвестиций, заметному снижению транспортных издержек и раскрытию огромного транзитного потенциала Центральной Азии.



Хочу привести еще несколько цифр.



Ежегодные объемы грузоперевозок по нашему коридору составят до 15 миллионов тонн.



На несколько тысяч километров и почти на неделю сократятся расстояние и сроки доставки грузов из Китая в страны Европы.



Появится возможность организации регулярных пассажирских перевозок.



В перспективе сопряжение этой железнодорожной линии и Трансафганского коридора позволит эффективно соединить и усилить транспортно-коммуникационную взаимосвязанность Китая, Центральной и Южной Азии.



Очевидно, что экономические выгоды ощутят все наши страны. Будут созданы сотни новых предприятий и десятки тысяч рабочих мест.



И, конечно, этот проект будет способствовать возрождению Великого шелкового пути, развитию культурно-гуманитарного обмена, дальнейшему сближению наших народов.



Дорогие друзья!



Узбекистан намерен активно участвовать во всех этапах строительства железной дороги, задействовав в полном объеме все имеющиеся технические и интеллектуальные ресурсы.



Убежден, что совместными усилиями этот транспортный коридор станет еще одним символом нашей крепкой дружбы, партнерства и прогресса.



В канун Нового года хочу пожелать больших успехов инженерам, строителям, всем, кто участвует в реализации этого стратегического проекта. Сегодня Вашими руками создается общее будущее наших стран, нашего региона.



Благодарю за внимание."

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