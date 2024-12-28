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Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023

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Дан старт строительству железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан
28.12.2024 07:32

ТАШКЕНТ, 28 декабря. /УЗИНФОРМ/. 27 декабря в Джалал-Абаде был дан старт строительству железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Первый камень в основание регионального проекта заложен в селе Тош-Кутчу города Джалал-Абад (Кыргызстан).

Подписание Соглашения о строительстве железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан между правительствами трех стран состоялось 6 июня 2024 года в Пекине. Согласно проекту, магистраль пройдет от города Кашгар (КНР) до Андижана в Ферганской долине Узбекистана. Общая протяженность проектируемой железной дороги составит примерно 490 километров.

В приветствии Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева участникам мероприятия говорилось:

"Уважаемые участники мероприятия!

Искренне приветствую вас на церемонии запуска строительства новой железнодорожной магистрали Китай – Кыргызстан – Узбекистан.

Полгода назад было подписано первое полноценное Соглашение о реализации данного стратегического транс-регионального проекта. За короткое время завершена подготовка технической документации. А сегодня мы даем старт непосредственно строительным работам.

Это поистине историческое событие, к которому наши дружественные страны шли почти 30 лет.

Формируется новая транспортная артерия международного значения.

Она свяжет кратчайшим наземным путем регион Центральной Азии с Китаем, будет способствовать дальнейшему расширению многопланового сотрудничества и укреплению стратегического партнерства наших государств.

Этот проект также полностью соответствует целям инициативы «Пояса и пути», объединяющей сегодня многие страны мира во имя совместного устойчивого развития и процветания.

В этой связи хотел бы вновь выразить признательность моим уважаемым коллегам – Председателю Китайской Народной Республики господину Си Цзиньпину и Президенту Кыргызской Республики Садыру Нургожоевичу Жапарову за личный вклад и активные усилия по продвижению проекта.

Уважаемые участники церемонии!

Хотел бы особо отметить большой эффект строительства новой железной дороги для экономик наших стран и нашего обширного региона.

Этот крупный инфраструктурный проект предусматривает широкую кооперацию на основе передовых инженерных, инновационных и цифровых решений, с соблюдением высоких экологических стандартов.

По маршруту Кашгар – Торугарт – Макмал – Джалал-Абад – Андижан будет построено 20 станций, 42 моста и 25 тоннелей.

Кроме того, будет создана современная транзитно-логистическая инфраструктура, склады и терминалы.

По оценкам, ввод в эксплуатацию этой магистрали послужит кратному увеличению масштабов региональной торговли и инвестиций, заметному снижению транспортных издержек и раскрытию огромного транзитного потенциала Центральной Азии.

Хочу привести еще несколько цифр.

Ежегодные объемы грузоперевозок по нашему коридору составят до 15 миллионов тонн.

На несколько тысяч километров и почти на неделю сократятся расстояние и сроки доставки грузов из Китая в страны Европы.

Появится возможность организации регулярных пассажирских перевозок.

В перспективе сопряжение этой железнодорожной линии и Трансафганского коридора позволит эффективно соединить и усилить транспортно-коммуникационную взаимосвязанность Китая, Центральной и Южной Азии.

Очевидно, что экономические выгоды ощутят все наши страны. Будут созданы сотни новых предприятий и десятки тысяч рабочих мест.

И, конечно, этот проект будет способствовать возрождению Великого шелкового пути, развитию культурно-гуманитарного обмена, дальнейшему сближению наших народов.

Дорогие друзья!

Узбекистан намерен активно участвовать во всех этапах строительства железной дороги, задействовав в полном объеме все имеющиеся технические и интеллектуальные ресурсы.

Убежден, что совместными усилиями этот транспортный коридор станет еще одним символом нашей крепкой дружбы, партнерства и прогресса.

В канун Нового года хочу пожелать больших успехов инженерам, строителям, всем, кто участвует в реализации этого стратегического проекта. Сегодня Вашими руками создается общее будущее наших стран, нашего региона.

Благодарю за внимание."

УЗИНФОРМ

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